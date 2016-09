Blaulicht

14:06 Uhr | 23.09.2016

Bekennerschreiben +++ Aktualisiert +++

Angriff auf PKW des Polizeidirektors

Bislang unbekannte Täter haben Freitagnacht einen Brandanschlag auf die beiden Fahrzeuge des Chef der Innenstadtwache und seiner Frau verübt. Beide Fahrzeuge waren am Privathaus des Revierführers geparkt und brannten komplett aus. Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Täter sind vermutlich der links-autonomen Szene zuzuordnen. Mittlerweile ist auch ein Hamburg 1 vorliegenedes Bekennerschreiben aufgetaucht, indem unter anderem der Revierführer als Menschenjäger bezeichnet wird. Der Polizeidirektor war maßgeblich an dem Konzept zur Eindämmung der offenen Drogenszene in Hamburg beteiligt.