Gesellschaft

14:01 Uhr | 23.09.2016

Künftig hohe Geldstrafen. Auch Haft droht

Illegale Autorennen

Beitrag teilen:







Illegale Autorennen sollen härter bestraft werden. Heute stimmt der Bundesrat über eine entsprechenede Initiative ab. Wenn die Polizei Raser etwa am Jungfernstieg erwischt, drohen maximal ein Bußgeld von 400 Euro und ein Monat Fahrverbot. Das Strafrecht greift erst, wenn etwas passiert. Jetzt müssen Teilnehmer und Veranstalter illegaler Rennen künftig mit hohen Geldstrafen und Haftstrafen von bis zu drei Jahren rechnen. Wenn ein Mensch ums Leben kommt, mit bis zu zehn Jahren. In Hamburg gab es allein in diesem Jahr schon 26 Prozesse wegen illegaler Autorennen.