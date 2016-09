Stadtgespraech

16:05 Uhr | 21.09.2016

Neueröffnung des Traditionsclubs steht bevor

Abrissarbeiten am Pudel haben begonnen

Beitrag teilen:







Sieben Monate nach dem schweren Brand im Hamburger Golden Pudel Club haben am Mittwoch die Abrissarbeiten begonnen. Am Vormittag fing eine Baufirma an, das Dach und das Obergeschoss des Hauses abzutragen. Am Ende der Bauarbeiten soll die Neueröffnung des legendären Szenetreffs am Hafen stehen. Wann er seine Pforten wieder öffnen kann, ist noch jedoch noch unklar.