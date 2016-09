Stadtgespraech

15:19 Uhr | 21.09.2016

Krisensitzung für Donnerstag einberufen

JVA Fuhlsbüttel kurz vor dem Kollaps

Die JVA Fuhlsbüttel steht laut einer Aussage eines Beamten kurz vor dem Kollaps. Der Beamte äußerte erheblichen Zweifel an der Sicherheit in seiner Anstalt, so die ZEIT. Notwenige Kontrollen können aufgrund des Personalmangels nicht mehr durchgeführt werden. Dadurch würden Türen zwischen Sationen des Gefängnisses offengelassen , wodurch Gewalt und Einschüchterungsversuche unter Häftlingen zunähmen. Zudem müssen den Berichten zufolge schon Anwärter, also Auszubildende, Stationen alleine betreuen. Die Justizbehörde und Gefängnisleitung nehmen die Hinweise nach eigener Aussage sehr ernst. Für den kommenden Donnerstag wurde eine Krisensitzung einberufen. In Hamburger Gefängnissen fehlen Schätzungen zufolge 80 bis 100 Vollzugsbeamte.