Stadtgespraech

13:48 Uhr | 21.09.2016

Über 450 Bands und 700 Veranstaltungen

Reeperbahnfestival startet heute!

Beitrag teilen:







Es ist wieder so weit – Hamburg wird in den nächsten Tagen wieder das Tor zur Musikwelt. Das 11. Reeperbahnfestival bietet von heute bis Sonnabend über 700 Veranstaltungen. Mehr als 450 Bands werden dabei sein. Eine Premiere feiert in diesem Jahr der Anchor Award. Eine Jury prämiert die acht besten Liveauftritte meist noch unbekannter Bands. 2006 feierte das Reeperbahn – Festival sein Debüt und hat sich seitdem zu einem der wichtigsten Treffpunkte der Musikbranche entwickelt.