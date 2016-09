Gesellschaft

13:40 Uhr | 21.09.2016

100 Beschäftigte gingen auf die Straße

Streik der Asklepios Mitarbeiter

Rund 100 Beschäftigte der Asklepios Klinik Bad Schwartau gingen heute in Hamburg auf die Straße. Der Grund: Die Beschäftigen fühlen sich ausgetrickst. Viele von ihnen arbeiten in Hamburg, sind aber per Arbeitsvertrag bei der Klinik in Schwartau angestellt – dort ohne Tarifvertrag. Die Streikenden trafen sich vor der Asklepios Klinik St. Georg, machten eine Kundgebung und zogen anschließend über die Lange Reihe Richtung Innenstadt.