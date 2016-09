Blaulicht

08:05 Uhr | 21.09.2016

Motorrad-Fahrer kracht mit HVV-Bus zusammen

Tödlicher Unfall

Ein Motorrad-Fahrer ist am späten Dienstagabend mit einem HVV-Bus zusammengestoßen und war sofort tot. Nach ersten Erkenntnissen war das Opfer auf der Stein-Hardenberg-Straße in Richtung Rahlstedt unterwegs. Auf Höhe des Tonndorfer Bahnhofs soll der Busfahrer den Mann beim Abbiegen übersehen haben. Das Motorrad krachte seitlich in den Gelenkbus. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Stein-Hardenberg-Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.