20.09.2016

10.500 Obdachlose in Hamburg

Wohlfahrtsverbände schlagen Alarm

10.500 Menschen gelten in Hamburg als obdachlos, die Dunkelziffer ist hoch. 2000 leben auf der Straße, doppelt so viele wie 2009. Hamburgs Wohlfahrtsverbände werfen dem rot-grünen Senat jetzt eine massive Vernachlässigung der Wohnungs- und Obdachlosen in Hamburg vor. Hier gehe es vor allem um junge Menschen, Migranten und Frauen. Statt gesetzlichen Pflichten zur Unterbringung nachzukommen, betreibe der Senat vielmehr eine Politik der Abschreckung. In sechs Wochen startet das Winternotprogramm für die auf der Straße lebenden Menschen.