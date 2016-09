Stadtgespraech

Hamburg 19:41 Uhr | 20.09.2016

Gebiete an der Norder-und Süderelbe

Rückversetzung der Deiche

Beitrag teilen:







Hamburgs Umweltbehörde will zwei Deichabschnitte an der Elbe rückverlegen und um 80 Zentimeter aufstocken. Dadurch soll die Flutsicherheit erhöht werden. Außerdem sollen die neuen Flächen am Fluss ökologisch aufgewertet werden, so Umweltsenator Jens Kerstan am Dienstag. Mit den Gebieten Ellerholz und Schweenssand hat die Behörde zwei Gebiete an der Norder-und Süderelbe im Blick, die in Frage kommen. Ob diese Maßnahmen umsetzbar sind und was diese kosten würden, soll jetzt eine Machbarkeitsstudie zeigen.