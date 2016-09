Blaulicht

09:20 Uhr | 20.09.2016

50 Menschen mussten gerettet werden

Dachstuhlbrand in Wilhelmsburg

Ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus in Wilhelmsburg ist am frühen Morgen in Brand geraten. Rund 70 Feuerwehrleute waren vor Ort und konnten 49 Personen aus dem Haus in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam ist bisher noch unklar. Die Löscharbeiten sollen noch bis in den Vormittag andauern.