08:08 Uhr | 19.09.2016

Ziel von 10.000 neuen Wohnungen nicht mehr weit

7200 neue Baugenehmigungen in Hamburg

In diesem Jahr sind bereits rund 7000 neue Baugenehmigungen für Wohnungen in Hamburg genehmigt worden, das berichtet der NDR. Das neu aufgestellte Ziel von 10.000 neuen Wohnungen pro Jahr wird Hamburg somit höchstwahrscheinlich in diesem Jahr erreichen. Die meisten der neuen Wohnungen sollen in den Bezirken Wandsbek und Hamburg Nord entstehen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Baugenehmigungen um 9% gestiegen, das heißt ein Plus von rund 600 Wohnungen.