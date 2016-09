Gesellschaft

Tausende Menschen protestieren gemeinsam in Hamburg

Demo gegen TTIP und CETA

Zehntausende Menschen haben am Samstag in Hamburg gegen die geplanten Freihandelsabkommen TTIP und Ceta protestiert. Die Polizei sprach von insgesamt 65.000 Teilnehmern. Die Demonstranten zogen in einer Ringroute vom Rathausmarkt durch die Innenstadt. OT-Braasch Aufgrund der Kundgebung kam zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen. Aufgerufen zu der Demonstration haben rund 30 Organisationen, die durch die geplanten Abkommen den Abbau von Sozial- und Umweltstandards fürchten. Insgesamt finden im Bundesgebiet zeitgleich sieben Demonstrationen gegen TTIP und Ceta statt.