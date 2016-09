Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 18:40 Uhr | 17.09.2016

Der Traditionsschiffhafen wird 150 Jahre

Zweitägiges Elbfest in der Hafencity

In einem der jüngsten Stadtteile Hamburgs - der Hafencity - wird an diesem Wochenende aus historischem Anlass gefeiert. Das zweitägige «Elbfest» erinnert an die Eröffnung des Sandtorhafens vor 150 Jahren. Es soll vor allem ein Fest von Hamburgern für Hamburger sein. Der heutige Traditionsschiffhafen, der Sandtorhafen, war bei seiner Eröffnung 1866 das erste künstliche Hafenbecken Hamburgs, indem Schiffe direkt am Kai beladen werden konnten. Seither gilt die Anlage «als Keimzelle des modernen Hafens». Ein Höhepunkt war am Samstag die Traditionsschiffsparade, die zum ersten Mal im Rahmen des «Elbfests» stattfand. VP Rund 50 nostalgische Kähne, darunter Segelkutter, Rennyachten und Dampfbarkassen, fuhren vom Anleger vor der Elbphilharmonie bis Hamburg-Blankenese und von dort zurück in die Hafencity. Mit einem Fischmark, einem Improvisationstheater sowie musikalischen Einlagen und Foodtrucks wird den Besuchern am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr ein familienfreundliches Programm geboten.