Hamburg-Nord 09:29 Uhr | 16.09.2016

Rund 1,5 Mio. Menschen nutzten den Hamburg Airport

Beste Passagier Zahlen im August

Der Hamburger Flughafen hat im August die höchste Passagierzahl für diesen Monat seit zehn Jahren erreicht. Rund 1,51 Millionen Menschen aus ganz Norddeutschland nutzten den Hamburger Airport für ihre Urlaubs- und Geschäftsreisen. Das soll unter anderem auch an den elf neuen Verbindungen liegen. In Hamburg und Schleswig-Holstein lag der August in diesem Jahr komplett in den Sommerferien.