Hamburg-Mitte 16:46 Uhr | 15.09.2016

Der Grund: Volksverhetzung

Olivia Jones zeigt AfD Sachsen Anhalt an

Dragqueen Olivia Jones hat auf der Davidwache Anzeige gegen die AFD wegen Volksverhetzung erstattet. Grund sei ein Facebook-Post der AFD Sachsen-Anhalt, in dem Homosexualität mit Pädophilie zusammen gebracht wird. Hintergrund ist die Veröffentlichung einer Broschüre durch das Ministerium für Gleichstellung in Sachsen-Anhalt für Kitas und Grundschulen mit Kinderbuchempfehlungen zum Thema Homosexualität. Dazu gehört auch das Buch von Olivia Jones „Keine Angst in Andersrum“.