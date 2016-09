Stadtgespraech

Arauco mittlerweile in Steinwerder

Schiffsbrand: Schweißfirma ohne Lizenz

Nach dem Brand auf dem Containerschiff \"Arauco\" im Hamburger Hafen wirft die Fraktion der Linken den Behörden schwere Fehler vor. So räumte der Senat in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage ein, dass die Firma, die den Brand mit Schweißarbeiten ausgelöst hatte, gar keine gültigen Zulassungen besaß. Die sogannte Ausnahmezulassung der Schweißfirma war abgelaufen. Die Schweißarbeiten aber waren der Auslöser für den Brand an Bord, der erst nach drei Tagen gelöscht werden konnte. Der Frachter ist mittlerweile nach Steinwerder geschleppt worden. Dort soll das stark vereunreinigte Löschwasser abgepumpt und entsorgt werden.